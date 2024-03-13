Нездатність Джонсона схвалити допомогу Україні коштуватиме життя тисячам українців, − Туск

"Це не якась політична сутичка, яка має значення лише на американській політичній сцені. Він несе за це особисту відповідальність".

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, що “доля мільйонів людей” і “тисячі життів” залежать від того, чи дозволить республіканець проголосувати за 60 мільярдів доларів військової допомоги Україні.

Про це він заявив після зустрічі того як він і президент Польщі Анджей Дуда зустрілися в Білому домі з президентом США Джо Байденом, пише Reuters.

“Це не якась політична сутичка, яка має (тільки) значення на американській політичній сцені. Нездатність пана Джонсона прийняти позитивне рішення коштуватиме тисячам життів. Він несе за це особисту відповідальність”, — сказав Туск журналістам.

Байден і польські лідери закликали Джонсона продовжити голосування за пакет допомоги, який пройшов Сенат, однак який не підтримав лідер республіканців у Палаті представників. Експрезидент США Дональд Трамп, який отримав необхідну кількість голосів для кандидатства у президенти від Республіканської партії у 2024 році, виступає проти допомоги Києву.

Туск чітко дав зрозуміти, що, на його думку, є ставками для України в її боротьбі з російськими загарбниками.

“Він повинен усвідомлювати... що доля мільйонів людей залежить від його індивідуальних рішень, і тисячі життів в Україні сьогодні і завтра залежать від його рішень”, – сказав Туск про Джонсона.

Офіс Джонсона відмовився від коментарів. Раніше, після зустрічі Джонсона з Дудою, його офіс оприлюднив заяву, в якій не йдеться про глухий кут фінансування України.

“У все більш небезпечному світі з більшими загрозами Америка повинна залишатися єдиною з нашими друзями проти тих, хто загрожує нашій безпеці”, − заявив Джонсон.

$60 млрд для України: що було раніше