"Якщо їм це вдасться, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони не повинні повертати нам гроші”.

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонує надати допомогу Україні як позику.

Як пише Bloomberg, про це республіканець заявив на мітингу в Південній Кароліні у межах виборчої президентської кампанії.

“Зробіть це так. Позичте їм гроші. Якщо їм це вдасться, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони не повинні повертати нам гроші”, − сказав він.

“Чому ви повинні просто віддати їм їх? Зробіть це як позику”, – додав Трамп.

Трамп порівняв цей план з угодами зі спортсменами, які мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри.

“Я роблю те саме зі спортсменами. Як от професійний гравець у гольф, який, на мою думку, дуже вправний. Він не має грошей, але дуже талановитий. Я кажу йому – угода така”, − додав експрезидент.