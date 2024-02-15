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Трамп пропонує надати допомогу Україні як позику

"Якщо їм це вдасться, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони не повинні повертати нам гроші”.

Трамп пропонує надати допомогу Україні як позику
Фото: EPA/UPG

Колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп пропонує надати допомогу Україні як позику.

Як пише Bloomberg, про це республіканець заявив на мітингу в Південній Кароліні у межах виборчої президентської кампанії. 

“Зробіть це так. Позичте їм гроші. Якщо їм це вдасться, вони повертають нам гроші. Якщо вони не зможуть цього зробити, вони не повинні повертати нам гроші”, − сказав він.

“Чому ви повинні просто віддати їм їх? Зробіть це як позику”, – додав Трамп.

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Трамп порівняв цей план з угодами зі спортсменами, які мали потенціал, але не мали грошей на початку своєї кар'єри.

“Я роблю те саме зі спортсменами. Як от професійний гравець у гольф, який, на мою думку, дуже вправний. Він не має грошей, але дуже талановитий. Я кажу йому – угода така”, − додав експрезидент.

  • Трамп спонукав своїх союзників у Конгресі відмовитися від схвалення законопроєкту, яка включала як посилення прикордонної політики, так і фінансування України, закликаючи республіканців наполягати на “ідеальній” угоді щодо імміграції.
  • У вівторок, 13 лютого сенатори прийняли пакет на 95 мільярдів доларів, який скасовує імміграційні заходи та включає понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, а також кошти для Ізраїлю, Тайваню та гуманітарну допомогу для Смуги Гази. Проте спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон відмовляється розглядати цей законопроєкт, доки не буде ухвалено закон про імміграцію, запропонований лише Республіканською партією.
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