Уночі ППО збила 13 із 26 російських ракет

Сили та засоби Повітряних Сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів:

Пуски проводили з різних регіонів Росії та окупованої території Запорізької області. Про це повідомили Повітряні сили.

У ніч на 15 лютого українська ППО збила 13 із 26 випущених росіянами ракет. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Ворог здійснив запуски з окупованої частини Запорізької області та різних регіонів Росії.

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