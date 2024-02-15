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Уночі ППО збила 13 із 26 російських ракет

Ворог здійснив запуски з окупованої частини Запорізької області та різних регіонів Росії.

У ніч на 15 лютого українська ППО збила 13 із 26 випущених росіянами ракет. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Пуски проводили з різних регіонів Росії та окупованої території Запорізької області. Про це повідомили Повітряні сили.

Зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс)
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька)
  • 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ)
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (окупована частина Запорізької область, Курська обл.)
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл.).

Сили та засоби Повітряних Сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 2 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

Фото: Повітряні сили в Telegram


Удар Росії 15 лютого:

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