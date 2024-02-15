Уночі ППО збила 13 із 26 російських ракет

У ніч на 15 лютого українська ППО збила 13 із 26 випущених росіянами ракет. Окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Пуски проводили з різних регіонів Росії та окупованої території Запорізької області. Про це повідомили Повітряні сили.
Зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс)
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька)
- 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ)
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (окупована частина Запорізької область, Курська обл.)
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл.).
Сили та засоби Повітряних Сил та Сил оборони України знищили 13 ракет різних типів:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Удар Росії 15 лютого:
- У Київській області всі ракети відбила ППО. Є пошкодження щонайменше семи будинків внаслідок падіння уламків. Без постраждалих.
- У Києві теж працювала протиповітряна оборона, влучань і пошкоджень не зафіксовано.
- У Чугуєві внаслідок ракетного удару загинула жінка.
- У Запоріжжі пошкоджено об'єкт інфраструктури, поранено людину.
- У Львові росіяни теж вдарили по об'єкту інфраструктури, поранені двоє.
- Є пошкодження внаслідок падіння уламків і в Івано-Франківській області.
- У Полтавській є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 м². На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
- У Хмельницькій поранені щонайменше двоє.
- Також про вибухи повідомляли в Дніпропетровській області. Є "прильот".