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Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, збиті, - КМДА

Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години.

Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, збиті, - КМДА
Збиття ракети (архівне фото)
Фото: тг-канал ЦАПЛІЄНКО_UKRAINE FIGHTS

Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Удар - комбінований. Ракети різного типу ворог спрямував і на Київ, вони заходили на місто з різних напрямків.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.

  • Попередня атака на столицю сталася 7 лютого - Росія тоді також здійснила черговий масований ракетний обстріл України. Зокрема, над Києвом збили близько 20 ракет. У столиці уламки пошкодили багатоповерхівку. Внаслідок удару загинуло п'ятеро людей, десятки дістали поранення.
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