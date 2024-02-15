Усі ворожі ракети, що летіли на Київ, збиті, - КМДА

Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. Удар - комбінований. Ракети різного типу ворог спрямував і на Київ, вони заходили на місто з різних напрямків.

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені", - йдеться в повідомленні.

За оперативною інформацією - в столиці обійшлося без жертв та руйнувань. Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі.