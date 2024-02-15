Повітряні Сили повідомили про активність стратегічної авіації ворога

Попередньо відомо про зліт бомбардувальників Ту-95мс з аеропорту "Оленья".

Спостерігається активність стратегічної авіації росіян. Повітряні Сили у своєму офіційному Telegram-каналі повідомили про зліт кількох бомбардувальників Ту-95мс з аеропорту "Оленья" Мурманської області РФ.

Орієнтовний час виходу бортів на пускові рубежі - 4 година ранку за Києвом.

Повітряні Сили закликають стежити за подальшими повідомленнями та в разі оголошення тривоги перебувати в укритті.