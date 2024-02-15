Повітряні Сили повідомили про активність стратегічної авіації ворога

Спостерігається активність стратегічної авіації росіян. Повітряні Сили у своєму офіційному Telegram-каналі повідомили про зліт кількох бомбардувальників Ту-95мс з аеропорту "Оленья" Мурманської області РФ.
Орієнтовний час виходу бортів на пускові рубежі - 4 година ранку за Києвом.
Повітряні Сили закликають стежити за подальшими повідомленнями та в разі оголошення тривоги перебувати в укритті.
- Попередня масована атака українських міст із застосуванням стратегічних бомбардувальників сталася 7 лютого. Тоді у Києві уламки пошкодили багатоповерхівку.
- Під час цього обстрілу росіяни використали гіперзвукову ракету "Циркон".