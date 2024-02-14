Дуже мала ймовірність, що парламент у лютому розгляне законопроєкт про мобілізацію, - Веніславський

Малоймовірно, що Верховна Рада зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого.
Про це сказав нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Суспільному.
"22 лютого фізично не зможемо встигнути, бо 21 спливає строк подачі законодавчих пропозицій поправок. Тому комітет ще має їх опрацювати. Думаю, це буде протягом кількох днів, потрібно, щоб комітет опрацював це 22-23-24 лютого. Точно ми його навряд чи встигнемо розглянути. Скажімо так, дуже мала ймовірність, що ми встигнемо розглянути у лютому", - сказав він.
Веніславський уточнив, що треба доопрацювати законопроєкт, провести засідання комітету і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.
Нардеп додав, що поки не може сказати, коли відбудеться засідання комітету.
Що відбувається з законом про мобілізацію
-
7 лютого Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про мобілізацію. За проголосували 243 парламентарі. "Слуги народу" дали лише 178 голосів. До законопроєкту ще подаватимуть правки до другого читання. Раніше Арахамія прогнозував, що друге читання може відбутися також у лютому.
-
Законопроєкт про мобілізацію Генштаб, Міноборони і депутати напрацьовували декілька місяців. Перша редакція документу пропонувала скасувати строкову служби, зобов'язати ставати на облік всіх громадян України, а отже й жінок, знизити мобілізаційний вік з 27 до 25.
-
Профільний парламентський комітет почав розгляд нового законопроєкту щодо мобілізації ще 4 січня. Для доповіді тоді приїхали Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генерального штабу Сергій Шаптала та міністр оборони Рустем Умєров. На засіданні комітету вирішили прибрати норму, що дозволяла би відправляти повістки електронною поштою. Також було питання щодо призову людей із інвалідністю – Рада хоче, щоб, як і раніше, усі групи таких осіб не підлягали мобілізації.
-
Нарешті 11 січня засідала погоджувальна рада, опісля Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну.
- Нову редакцію уряд надав лише 30 січня. Документ передбачив підставу для звільнення з військової служби через 36 місяців після мобілізації, але це лише підстава, а згоду на звільнення має давати Ставка верховного головнокомандувача. Строкову службу вирішили скасувати, але хочуть запровадити обов'язкову військову підготовку. Більше про це – у матеріалі LB.ua "Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2".