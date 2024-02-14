Дуже мала ймовірність, що парламент у лютому розгляне законопроєкт про мобілізацію, - Веніславський

Спочатку треба доопрацювати законопроєкт, провести засідання комітету і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.

Малоймовірно, що Верховна Рада зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію до кінця лютого.

Про це сказав нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Суспільному.

"22 лютого фізично не зможемо встигнути, бо 21 спливає строк подачі законодавчих пропозицій поправок. Тому комітет ще має їх опрацювати. Думаю, це буде протягом кількох днів, потрібно, щоб комітет опрацював це 22-23-24 лютого. Точно ми його навряд чи встигнемо розглянути. Скажімо так, дуже мала ймовірність, що ми встигнемо розглянути у лютому", - сказав він.

Веніславський уточнив, що треба доопрацювати законопроєкт, провести засідання комітету і проголосувати за кожну законодавчу пропозицію.

Нардеп додав, що поки не може сказати, коли відбудеться засідання комітету.

Що відбувається з законом про мобілізацію