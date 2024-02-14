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Через ворожі обстріли жителі Степногірська на Запоріжжі залишилися без світла і зв'язку

Росіяни обстріляли селище з "Градів".

Через ворожі обстріли жителі Степногірська на Запоріжжі залишилися без світла і зв'язку
обстріл Запорізької області
Фото: Іван Федоров

Сьогодні армія РФ завдала ударів з РСЗВ "Град" по селищу Степногірськ Запорізької області. Внаслідок обстрілів жителі селища залишилися без зв'язку, тепла та світла.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Сьогодні вдень окупанти обстріляли селище з Градів, ближче до вечора знов вдарили по околицях. Пошкоджено лінії енергозабезпечення. Навколишні населені пункти залишились без електрики, зв'язку, інтернету, водопостачання. Степногірськ ще й без опалення, а тепер і без звʼязку", — написав Федоров. 

Наразі рятувальники, комунальники, енергетики роблять надможливе, аби допомогти жителям Степногірська.

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