Три російські генерали отримали підозри за обстріли ядерної установи "Джерело нейтронів" у Харкові

Росіяни неодноразово обстрілювали цивільний ядерний об’єкт з різних видів зброї, що могло призвести до екоциду.

Служба безпеки зібрала доказову базу на командувачів російських військ, які причетні до спроби вчинення екоциду на Харківщині - вони віддавали накази обстрілювати дослідницьку установу ядерних технологій "Джерело нейтронів".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Йдеться про керівника Західного військового округу збройних сил росії генерал-полковника Олександра Журавльова і чотирьох його підлеглих: генерал-лейтенанта Олега Маковецького – командувача 6-ю армією військово-повітряних сил та протиповітряної оборони; генерал-лейтенанта Владислава Єршова – командувача 6-ю загальновійськовою армією; полковника Павла Пілюкова – командира 45-ї артилерійської бригади великої потужності; полковника Євгена Геращенка – командира 79-ї гвардійської реактивної артилерійської Новозибківської бригади.

За даними слідства, тільки протягом 2022 року за їхніми вказівками окупанти понад 70 разів здійснили прицільні удари по дослідницькій установі "Джерело нейтронів" у Харкові.

Під час атак загарбники використовували авіабомби ФАБ-500, а також реактивні системи залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".

Крім того, росіяни обстрілювали цивільний ядерний об’єкт з важкої ствольної артилерії типу "Піон", "Мста-С", "Акація" та мінометів.

"Це підприємство працює при Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут» і є діючим науково-дослідним центром атомної промисловості та ядерної енергетики. Таким чином ворожі удари могли спричинити екологічну катастрофу міжрегіонального масштабу", - наголосили в СБУ.

Експертиза оцінила завдані місцевій громаді збитки внаслідок російських обстрілів у майже 15 млрд гривень.

Слідчі заочно повідомили про підозру всім п'ятьом російським військовим за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ст. 441 (екоцид, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Окрім того злочині дії Журавльова та двох його підлеглих – Маковецького та Єршова – додатково кваліфіковано за: ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України, які призвели до загибелі людей, вчинене за попередньою змовою групою осіб); ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу.

"Джерело нейронів" у Харкові