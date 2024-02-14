​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Крим на прицілі
Крим на прицілі
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
ГоловнаСуспільствоВійна

Напередодні "виборів президента РФ" на окупованих територіях України посилюють роботу спецслужб

Окупанти намагаються посилити свій ідеологічний вплив напередодні виборів.

Напередодні "виборів президента РФ" на окупованих територіях України посилюють роботу спецслужб
ФСБ на окупованих територіях України
Фото: Центр національного спротиву

Росіяни намагаються посилити ідеологічний вплив на тимчасово окупованих територіях України напередодні так званих "президентських виборів у РФ" на ТОТ.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, окупанти відправили чергову групу так званих “ідеологів” – співробітників ФСБ РФ. Метою таких заходів, окрім пропагандистських цілей, є проведення обшуків будинків місцевих мешканців з намірами виявити представників Руху опору. 

Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, зокрема,  тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та ставлять під сумнів завдання так званої "СВО".

Також, напередодні проведення так званих “виборів” президента рф на ТОТ, окупанти намагатимуться посилювати заходи щодо примусової видачі російських паспортів громадянам України на ТОТ.

"Проте, попри всі спроби окупантів вводити обмеження проти  місцевого населення, українське підпілля продовжуватиме ліквідовувати всіх окупантів та колаборантів на ТОТ.  Центр національного спротиву нагадує всім окупантам та колаборантам, що кожен понесе неминуче покарання відповідно до українського законодавства", — зазначають у Центрі нацспротиву.

На окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують посилювати репресії проти українського народу. Оскільки контроль над даним регіоном є ключовим для забезпечення логістики на ТОТ Кримського півострова, Кремль відрядив туди чергову партію співробітників ФСБ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies