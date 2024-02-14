Напередодні "виборів президента РФ" на окупованих територіях України посилюють роботу спецслужб

Росіяни намагаються посилити ідеологічний вплив на тимчасово окупованих територіях України напередодні так званих "президентських виборів у РФ" на ТОТ.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

За інформацією українського підпілля, окупанти відправили чергову групу так званих “ідеологів” – співробітників ФСБ РФ. Метою таких заходів, окрім пропагандистських цілей, є проведення обшуків будинків місцевих мешканців з намірами виявити представників Руху опору.

Особливу увагу окупанти приділятимуть перевірці особистих документів, зокрема, тих громадян, які на їхню думку не підтримують російську риторику та ставлять під сумнів завдання так званої "СВО".

Також, напередодні проведення так званих “виборів” президента рф на ТОТ, окупанти намагатимуться посилювати заходи щодо примусової видачі російських паспортів громадянам України на ТОТ.

"Проте, попри всі спроби окупантів вводити обмеження проти місцевого населення, українське підпілля продовжуватиме ліквідовувати всіх окупантів та колаборантів на ТОТ. Центр національного спротиву нагадує всім окупантам та колаборантам, що кожен понесе неминуче покарання відповідно до українського законодавства", — зазначають у Центрі нацспротиву.

На окупованих територіях Херсонської області росіяни продовжують посилювати репресії проти українського народу. Оскільки контроль над даним регіоном є ключовим для забезпечення логістики на ТОТ Кримського півострова, Кремль відрядив туди чергову партію співробітників ФСБ.