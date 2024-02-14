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Колискові з українською душею: бренд Малютка відроджує спадок для майбутніх поколінь

Виконавицями стали співачки MamaRika, KOLA і Катерина Гирман.

Колискові з українською душею: бренд Малютка відроджує спадок для майбутніх поколінь
Колискові

Бренд дитячого харчування «Малютка» реалізував унікальний проєкт «Колискові з українською душею”. На музичних платформах Spotify, YouTube, YouTube Music, Apple Music вийшли 10 українських співанок на ніч в сучасному аранжуванні. Виконавицями стали співачки MamaRika, KOLA і Катерина Гирман.

KOLA та MamaRika
KOLA та MamaRika

Головна ідея, яку транслює бренд «Малютка», – прищеплювати дітям любов до українського – до наших продуктів, рідної мови, традицій і пісень, зокрема – колискових. Адже діти – це майбутнє нашого народу. Наше завдання – виховувати їх свідомими громадянами. Проєкт «Колискові з українською душею” створений для того, щоб кожен відчув силу та красу нашої пісні, згадав мелодії, які співали йому в дитинстві, та продовжив цю традицію.

Співанки, які увійшли до альбому, зібрані фольклористами та командою бренду в різних куточках України. Кожну з них переосмислили, деякі слова замінили на більш сучасні, щоб сенси були близькими та зрозумілими кожному.

Колискові з українською душею
Колискові з українською душею

До проєкту залучили логопедів та психологів. Вони пояснили користь пісень на ніч. «Колискові гарно впливають на розвиток словникового запасу дитини. Зменшено-пестливі слова, назви кольорів, правила творення речень – все це неодмінно закарбується в її памʼяті», – розповідає Аліна Лахно, логопед, член Асоціації логопедів України.

Команда бренду «Малютка» звертається до батьків та закликає їх послухати унікальний альбом. Той емоційний контакт, який відчуває дитина під час заколисування під пісню, надзвичайно цінний. Віра матері і батька в дитину, яка закладена у кожну колискову, переплетення одвічних символів нашої держави, ніжні мелодії та українські слова обовʼязково матимуть позитивний вплив на розвиток дитини та її майбутнє.

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