По 20-30 "шахедів" щодня: Взимку Росія частіше запускала по Україні ударні дрони замість ракет

Російська армія протягом зими частіше застосовували ударні дрони замість ракет для атак по Україні, фактично щодня прилітали по 20-30 "шахедів".

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає АрміяInform.

Він нагадав, що в Повітряних Силах протягом зими підтверджували інформацію про те, що противник нарощує виробництво БПЛА на своїй території.

"Тому що дрон, як дешевший засіб, як засіб який швидше виготовляти, як далекобійна і високоточна зброя, хоч і зі значно меншим зарядом, аніж ракета, може загрожувати всій території України", - пояснив Ігнат.

Він додав, що дронів у Росії і надалі буде більше, і не лише "шахедів", а й інших - таких, як "Ланцет".

"А ще росіяни збирають тисячі FPV-дронів. Тому це теж треба враховувати, нарощувати засоби радіо-електронної боротьби і засоби ураження. Мобільні вогневі групи здатні ефективно протидіяти різним типам БПЛА", - зазначив Ігнат.