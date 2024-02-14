​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Сенат США підтримав законопроєкт про $60 мільярдів для України
Крим на прицілі
Крим на прицілі
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
Спікер Палати представників США відкидає законопроєкт про допомогу для України без антиміграційних норм
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сльози через Україну висохли
Сльози через Україну висохли
ГоловнаСуспільствоВійна

По 20-30 "шахедів" щодня: Взимку Росія частіше запускала по Україні ударні дрони замість ракет

Ворог нарощує виробництво безпілотників на своїй території.

По 20-30 "шахедів" щодня: Взимку Росія частіше запускала по Україні ударні дрони замість ракет
Юрій Ігнат
Фото: сріншот

Російська армія протягом зими частіше застосовували ударні дрони замість ракет для атак по Україні, фактично щодня прилітали по 20-30 "шахедів".

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає АрміяInform.

Він нагадав, що в Повітряних Силах протягом зими підтверджували інформацію про те, що противник нарощує виробництво БПЛА на своїй території.

"Тому що дрон, як дешевший засіб, як засіб який швидше виготовляти, як далекобійна і високоточна зброя, хоч і зі значно меншим зарядом, аніж ракета, може загрожувати всій території України", - пояснив Ігнат.

Він додав, що дронів у Росії і надалі буде більше, і не лише "шахедів", а й інших - таких, як "Ланцет".

"А ще росіяни збирають тисячі FPV-дронів. Тому це теж треба враховувати, нарощувати засоби радіо-електронної боротьби і засоби ураження. Мобільні вогневі групи здатні ефективно протидіяти різним типам БПЛА", - зазначив Ігнат.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies