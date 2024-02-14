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Українські військові знищили понад 1000 окупантів та 4 ворожі ППО за добу

ЗСУ ліквідували більш як  9500 артилерійських систем ворога від початку повномасштабного вторгнення.

Українські військові знищили понад 1000 окупантів та 4 ворожі ППО за добу
Фото: скриншот відео

Росія втратила вже 398140 осіб особового складу армії від початку повномасштабного вторгнення.

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 398140 (+1060) осіб,
  • танків ‒ 6433 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12043 (+39) од,
  • артилерійських систем – 9566 (+66) од,
  • РСЗВ – 984 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 671 (+4) од,
  • літаків  – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7371 (+39),
  • крилаті ракети ‒ 1882 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 24 (+0) од,
  • підводні човни ‒  1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12662 (+39) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1523 (+5).

Втрати ворога станом на 14.02.2024
Фото: Генштаб
Втрати ворога станом на 14.02.2024

  • Найактивніші бойові дії ведуться на Авдіївському і Мар’їнському напрямках. За добу на обох напрямках зафіксовано близько 50 бойових зіткнень із ворогом. 
  • Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів ворога.
  • Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 4 районах зосередження особового складу, 7 артилерійських засобах, 3 засобах ППО, 3 пунктах управління, 2 складах боєприпасів та 1 засобу радіоелектронної боротьби противника .
  • Дані уточнюються.
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