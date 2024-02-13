Головне за вівторок, 13 лютого: відбиті штурми під Авдіївкою та Мар'їнкою, пожежа на заводі "МіГ" у Москві

Бої під Авдіївкою, 52 бойові зіткнення, ворожі обстріли, обшуки в офісі "Балістики", інтерв'ю Сирського німецькому виданню, протести польських фермерів. Яким запам’ятається 720-й день повномасштабної війни.

З використанням роботизованих систем, дронів та іншої дистанційно керованої техніки війна з Росією переходить у нову стадію.

Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю німецькому виданню ZDFheute Nachrichten.

"Ситуація складна, тобто противник наступає фактично по всій лінії фронту, а ми перейшли від наступальних дій до ведення оборонної операції. Мета нашої оборонної операції - це виснажити сили противника, завдати йому максимальних втрат, використовуючи наші укріплення, наші переваги в технічному плані, в плані використання безпілотної авіації...", - сказав Сирський.

Він відзначив, що "такої війни з часів Другої світової ще не було і з такою тривалістю", бо "всі операції, які проводилися, вони тривали кілька місяців".

Сирський також поскаржився на те, що наразі українському війську не вистачає допомоги партнерів.

Докладніше – в новині.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 52 бойові зіткнення.

Загалом ворог завдав ракетного удару, 94 авіаційних ударів і здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Авдіївському напрямку відбито 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався поліпшити своє тактичне положення.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів росіян. Сили тй засоби протиповітряної оборони України знищили 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 13 лютого – в нашій новині.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський спростував фейк російської пропаганди про нібито втрати Сил оборони під Селидовим на Донеччині.

Як ідеться в дописі Тарнавського у телеграмі, ця російська ІПСО має на меті відволікти увагу від великих втрат росіян на Таврійському напрямку. "Вони лише за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го до 11 лютого) - 2947 осіб", - наголосив командувач.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов прокоментував пожежу, що виникла на території заводу "МіГ" у Москві.

"Завод і ці приміщення вочевидь задіяні і мають безпосередній стосунок до постачання комплектувальних військово-космічним силам країни-агресора. Що стосується наслідків, а також продовження цих інцидентів, то інформація збирається, уточнюється", - сказав Юсов.

Він зазначив, що головна причина інциденту, що стався, - російська агресія проти України.

Український виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки в офісі. Через слідчі дії не працював шоурум, йдеться у повідомленні компанії.

Причину слідчих дій не назвали.

Згодом власник "Балістики" Олександр Довгий повідомив про завершення обшуку. За його словами, обшуки провела національна поліція, все відбулося в межах чинного законодавства. У компанії вилучили деякі документи та техніку. Довгий додав, що слідчі дії були пов'язані з заявою власника ТОВ, яка займається мілітаристикою, через нібито підробку документів.

Міністр сільського господарства Польщі назвав "актом відчаю" те, що польські фермери-протестувальники висипали українське зерно з вантажівок на дорогу під час блокування кордону. Чеслав Секерський виступив із цим коментарем 12 лютого, через день після того, як протестувальники вчинили це.

Секерський сказав, що "на його погляд це неправильна форма протесту", але при цьому сказав, що "її часто використовують фермери різних країн". Дії своїх співгромадян він виправдав "дуже складною економічної ситуацією".

Секерський вважає, що до польських фермерів треба "ставитися з розумінням".

"Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгівлі, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків", – сказав він.

Секерському також не сподобалися заяви українських посадовців щодо інциденту.

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