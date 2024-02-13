Генштаб ЗСУ: На фронті відбулись 52 бойові зіткнення

Протягом доби відбулись 52 бойові зіткнення на фронті. Загалом ворог завдав ракетного удару, 94 авіаційних ударів і здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів росіян. Сили тй засоби протиповітряної оборони України знищили 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 4 артилерійським засобам противника, пункту управління, по 2 складах боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 13 лютого така: