Генштаб ЗСУ: На фронті відбулись 52 бойові зіткнення

Протягом доби відбулись 52 бойові зіткнення на фронті. Загалом ворог завдав ракетного удару, 94 авіаційних ударів і здійснив 89 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, пункту управління, 3 районах розташування зенітно-ракетних комплексів росіян. Сили тй засоби протиповітряної оборони України знищили 16 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”.
Підрозділи ракетних військ завдали ударів по району зосередження особового складу, 4 артилерійським засобам противника, пункту управління, по 2 складах боєприпасів, засобу радіоелектронної боротьби російських окупантів.
Ситуація на фронті станом на 18.00 13 лютого така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському противник завдав авіаудару по населеному пункту Кругле Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських загарбників зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Грем’яч, Заріччя, Кореньок, Павлівка Сумської області; Уди, Алісівка, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області;
- на Куп’янському ворог наступальних дій не проводив, проте завдав 2 авіаудари по населеному пункту Новоєгорівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Іванівка, Синьківка, Петропавлівка, Харківської області;
- на Лиманському українські воїни відбили 2 атаки противника в районі населеного пункту Ямполівка Донецької та Білогорівка Луганської областей, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдавав 5 авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни, Роздолівка Донецької області, Білогорівка Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області, Спірне, Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 8 атак противника в районах Богданівки, Іванівського та Кліщіївки Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в Часового Яру Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Курдюмівка, Богданівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Часів Яр Донецької області;
- на Авдіївському відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще - 2 атаки в районі Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також ворог завдав 2 авіаційних ударів в районі населеного пункту Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів намагався покращити своє тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились: Георгіївка, Костянтинівка, Парасковіївка, Первомайське, Донецької області;
- на Новопавлівському російські окупанти наступальних дій не проводили. Противник завдав авіаудару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Старомайорське, Донецької області, Левадне, Новодарівка Запорізької області;
- на Запорізькому відбили атаку противника в районі східніше Малої Токмачки Запорізької області. Авіація російських окупантів завдала удари по населених пунктах: Долинка, Жовта Круча, Мала Токмачка Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів російських загарбників зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Гуляйполе, Червоне, Мала Токмачка, Роботине, П’ятихатки Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, окупанти здійснили безуспішну спробу штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися: Херсон, Токарівка, Ромашкове Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кринки Херсонської області. Також російські окупанти здійснили обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів: Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.