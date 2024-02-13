Уряд погодив кандидатуру ексочільника Луганщини Гайдая на посаду керівника Мукачівської РДА Закарпаття

На засіданні 13 лютого Кабінет Міністрів погодив призначення ексголови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на посаду очільника Мукачівської РДА Закарпаття.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Водночас уряд погодив звільнення з цієї посади Едгара Токаря.
Серед інших призначень - заступником глави Мінреінтеграції з питань європейської інтеграції стане Михайло Латинський, а заступницею голови Державної служби у справах дітей і т.в.о. керівниці служби - Лілія Кравчук.
Уряд погодив звільнення заступника керівника Сумської ОВА Володимира Чередніченка і звільнив заступниць міністра у справах ветеранів Світлану Кашенець і Тетяну Токарчук.
Хто такий Сергій Гайдай
- Уродженець Сєвєродонецька, що на Луганщині, він із 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року був головою Луганської обласної державної адміністрації (керівник обласної військово-цивільної адміністрації).
- Із 2000 і по 2015-ий роки перебував на керівних посадах приватних підприємств м. Києва.
- З 2005 року — генеральний директор ТОВ «Дембуд».
- У 2008–2010 роках працював помічником депутата Київради Олексія Рєзніка.
- З 2014 по 2015 рік - радником голови Обухівської РДА в Київській області.
- З 2015 року став депутатом Мукачівської районної ради VІІ скл.
- Із вересня 2015 по 28 листопада 2018 керував Мукачівською РДА.
- Також був радником патронатної служби ексголови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.
- Після звільнення з посади очільника Луганщини йшла мова про те, аби Сергій Гайдай став послом України у Казахстані. Однак Астана не погодилася на це. Категорично проти призначення Гайдая виступала Росія, яка будь-що намагалася вплинути на рішення Казахстану. Пропонувалося навіть відкликати одіозного російського посла в Казахстані Олексія Бородавкіна в обмін на непідтвердження агреману для Гайдая, який Україна надіслала ще наприкінці 2022 року.