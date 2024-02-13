Уряд погодив кандидатуру ексочільника Луганщини Гайдая на посаду керівника Мукачівської РДА Закарпаття

Також Кабмін провів кадрові зміни у Мінреінтеграції, Мінветеранів і Сумській ОВА.

На засіданні 13 лютого Кабінет Міністрів погодив призначення ексголови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на посаду очільника Мукачівської РДА Закарпаття.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас уряд погодив звільнення з цієї посади Едгара Токаря.

Серед інших призначень - заступником глави Мінреінтеграції з питань європейської інтеграції стане Михайло Латинський, а заступницею голови Державної служби у справах дітей і т.в.о. керівниці служби - Лілія Кравчук.

Уряд погодив звільнення заступника керівника Сумської ОВА Володимира Чередніченка і звільнив заступниць міністра у справах ветеранів Світлану Кашенець і Тетяну Токарчук.

Хто такий Сергій Гайдай