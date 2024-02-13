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Уряд погодив кандидатуру ексочільника Луганщини Гайдая на посаду керівника Мукачівської РДА Закарпаття

Також Кабмін провів кадрові зміни у Мінреінтеграції, Мінветеранів і Сумській ОВА.

Уряд погодив кандидатуру ексочільника Луганщини Гайдая на посаду керівника Мукачівської РДА Закарпаття
Сергій Гайдай
Фото: Макс Требухов

На засіданні 13 лютого Кабінет Міністрів погодив призначення ексголови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая на посаду очільника Мукачівської РДА Закарпаття.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Водночас уряд погодив звільнення з цієї посади Едгара Токаря.

Серед інших призначень - заступником глави Мінреінтеграції з питань європейської інтеграції стане Михайло Латинський, а заступницею голови Державної служби у справах дітей і т.в.о. керівниці служби - Лілія Кравчук.

Уряд погодив звільнення заступника керівника Сумської ОВА Володимира Чередніченка і звільнив заступниць міністра у справах ветеранів Світлану Кашенець і Тетяну Токарчук.

Хто такий Сергій Гайдай

  • Уродженець Сєвєродонецька, що на Луганщині, він із 28 жовтня 2019 року по 15 березня 2023 року був головою Луганської обласної державної адміністрації (керівник обласної військово-цивільної адміністрації).
  • Із 2000 і по 2015-ий роки перебував на керівних посадах приватних підприємств м. Києва.
  • З 2005 року — генеральний директор ТОВ «Дембуд».
  • У 2008–2010 роках працював помічником депутата Київради Олексія Рєзніка.
  • З 2014 по 2015 рік - радником голови Обухівської РДА в Київській області.
  • З 2015 року став депутатом Мукачівської районної ради VІІ скл.
  • Із  вересня 2015 по 28 листопада 2018 керував Мукачівською РДА.
  • Також був радником патронатної служби ексголови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка.
  • Після звільнення з посади очільника Луганщини йшла мова про те, аби Сергій Гайдай став послом України у Казахстані. Однак Астана не погодилася на це. Категорично проти призначення Гайдая виступала Росія, яка будь-що намагалася вплинути на рішення Казахстану. Пропонувалося навіть відкликати одіозного російського посла в Казахстані Олексія Бородавкіна в обмін на непідтвердження агреману для Гайдая, який Україна надіслала ще наприкінці 2022 року.
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