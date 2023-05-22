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Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела

Проти призначення Гайдая категорично виступала Росія.

Казахстан відмовив у призначенні Гайдая послом України. Питання поставили на паузу, - джерела
Фото: пресс-служба ЛОГА

Казахстан не надав агреман на призначення послом України колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая. Про це повідомило ZN.ua, LB.ua своєю чергою отримав підтвердження цієї інформації з власних джерел.

Відомо, що категорично проти призначення Гайдая виступала Росія, яка будь-що намагалася вплинути на рішення Астани. Пропонувалося навіть відкликати одіозного російського посла в Казахстані Олексія Бородавкіна в обмін на непідтвердження агреману для Гайдая, який Україна надіслала ще наприкінці 2022 року.

Очікувалося, що Казахстан мав погодити призначення Гайдая після позачергових парламентських виборів, які відбулися 19 березня, однак цього не сталося. Наразі, як зазначають джерела, - питання призначення посла у цю країну після візиту президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва до Москви 9 травня і його зустрічі з Путіним - поставлено на паузу.

Нагадаємо, у березні LB.ua першим написав про звільнення Сергія Гайдая і можливе призначення послом у Казахстан. Кілька днів потому президент Володимир Зеленський звільнив його з посади очільника Луганської військової адміністрації. Новим керівником ЛОВА став заступник начальника ГУ НП в Житомирській області Артем Лисогор. Чим наразі займатиметься Сергій Гайдай, поки невідомо.

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