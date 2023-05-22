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У Болгарії проросійські мітингувальники облили червоною фарбою офіс інституцій ЄС

Демонстрацію організували кілька неурядових організацій та особи з прокремлівськими поглядами.

У Софії учасники проросійської акції облили червоною фарбою будівлю в Софії, де працюють представники Європейської комісії і Європейського парламенту. Вони закликали свій уряд припинити допомогу Україні.

Про це повідомила президентка ЄП Роберта Мецола.

“Будівля, в якій розташований Офіс зв'язку Європейського парламенту в Софії, стала мішенню вандалів, незадоволених нашою позицією з підтримки України. Ми відчистимо її. Наша підтримка України стане сильнішою. Наш голос, що засуджує російське вторгнення, буде лише гучнішим. Слава Україні”, – написала вона у Twitter.

Як пише Радіо Свобода, демонстрацію 21 травня організували кілька неурядових організацій та особи з прокремлівськими поглядами. Серед учасників, яких, ймовірно, було близько тисячі, були члени антиєвропейської партії “Відродження”, а також парламентарі.

Ця акція стала шостою за стільки ж тижнів, але вперше закінчилася актом вандалізму.

Болгарія має глибокі зв’язки з Росією, і її інколи називають “троянським конем” в ЄС і НАТО через її промосковську спрямованість. США і ЄС надали Україні десятки мільярдів військової та фінансової допомоги після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Проте деякі країни, такі як Болгарія й Угорщина, менше підтримують зусилля з допомоги Києву.

“Відродження” і Болгарська соціалістична партія, спадкоємиця Комуністичної партії, проголосували проти надсилання військової допомоги Україні, стверджуючи, що такі дії нібито можуть втягнути країну у війну.  За часів колишнього прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, проєвропейського політика, Болгарія таємно постачала пальне та боєприпаси в Україну в перші місяці повномасштабної війни.

Болгарія все ще має значну кількість боєприпасів радянських часів, які могла б використовувати Україна.

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