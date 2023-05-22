У Болгарії проросійські мітингувальники облили червоною фарбою офіс інституцій ЄС

Демонстрацію організували кілька неурядових організацій та особи з прокремлівськими поглядами.

У Софії учасники проросійської акції облили червоною фарбою будівлю в Софії, де працюють представники Європейської комісії і Європейського парламенту. Вони закликали свій уряд припинити допомогу Україні.

Про це повідомила президентка ЄП Роберта Мецола.

The building housing the European Parliament Liaison Office in Sofia was targeted by vandals unhappy with our stance in support of Ukraine.



We will clean it up. Our backing of Ukraine will get stronger. Our voice condemning Russia's invasion will only get louder. #SlavaUkraini pic.twitter.com/IHB38RCkXs — Roberta Metsola (@EP_President) May 21, 2023

“Будівля, в якій розташований Офіс зв'язку Європейського парламенту в Софії, стала мішенню вандалів, незадоволених нашою позицією з підтримки України. Ми відчистимо її. Наша підтримка України стане сильнішою. Наш голос, що засуджує російське вторгнення, буде лише гучнішим. Слава Україні”, – написала вона у Twitter.

Як пише Радіо Свобода, демонстрацію 21 травня організували кілька неурядових організацій та особи з прокремлівськими поглядами. Серед учасників, яких, ймовірно, було близько тисячі, були члени антиєвропейської партії “Відродження”, а також парламентарі.

Ця акція стала шостою за стільки ж тижнів, але вперше закінчилася актом вандалізму.

Болгарія має глибокі зв’язки з Росією, і її інколи називають “троянським конем” в ЄС і НАТО через її промосковську спрямованість. США і ЄС надали Україні десятки мільярдів військової та фінансової допомоги після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Проте деякі країни, такі як Болгарія й Угорщина, менше підтримують зусилля з допомоги Києву.

“Відродження” і Болгарська соціалістична партія, спадкоємиця Комуністичної партії, проголосували проти надсилання військової допомоги Україні, стверджуючи, що такі дії нібито можуть втягнути країну у війну. За часів колишнього прем’єр-міністра Болгарії Кирила Петкова, проєвропейського політика, Болгарія таємно постачала пальне та боєприпаси в Україну в перші місяці повномасштабної війни.

Болгарія все ще має значну кількість боєприпасів радянських часів, які могла б використовувати Україна.