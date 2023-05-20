Президентка Грузії закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways, яка почала літати в Росію

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі закликала бойкотувати авіакомпанію Georgian Airways (флагманський перевізник Грузії), яка із суботи, 20 травня, почала здійснювати прямі рейси до Москви.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

За її словами, Georgian Airways – це компанія, яка "користається з цієї держави, аби розбагатіти", й так було "за всіх урядів".

"Тепер вона користається з нової реальності, яка є неприйнятною для дуже великої частини населення. Я утримаюсь від використання борта доти, доки він перебуває в руках Georgian Airways, аби не збагачувати компанію", – заявила президентка Грузії.

Вона закликала інших грузинів долучитись до бойкоту авіакомпанії.

Зазначається, що рейс Georgian Airways із Тбілісі до Москви – перший прямий авіарейс із Тбілісі, запущений після чотирьох років – приземлився в суботу в російському аеропорту "Внуково".

Авіакомпанія раніше виступила з емоційною заявою, закликавши прибрати від неї "брудні руки", назвавши противників зближення з Росією і прямого авіасполучення "комічними нікчемами", а себе – патріотами Грузії.

Нагадаємо, раніше між двома країнами почала виконувати рейси російська авіакомпанія "Азимут". Через це у Тбілісі почалися протести.

10 травня президент РФ Володимир Путін скасував візовий режим для громадян Грузії і водночас зняв заборону на польоти російських авіакомпаній до Грузії. Представники офіційного Тбілісі привітали рішення Москви і пояснили це інтересами тих громадян Грузії, які проживають на території Росії.

Росія в 2019 році припинила авіасполучення із Грузією через масові протести в Тбілісі, спричинені виступом російського політика в грузинському парламенті. Дипломатичні відносини між країнами були припинені 2008 року, після того, як армія РФ вторгалася до Грузії та захопила її частину. Відтоді росіяни тричі припиняли авіарейси з Сакартвело.