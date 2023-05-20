"Група семи" обговорить програми штучного інтелекту на окремому форумі

Лідери G7 на саміті у Хіросімі закликали до розробки та прийняття міжнародних технічних стандартів для надійного використання ШІ.

Лідери країн “Групи семи” на саміті у Хіросімі закликали до розробки та прийняття міжнародних технічних стандартів для надійного використання штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Вони визнали, що підходи до досягнення “загального бачення та мети надійного ШІ можуть відрізнятися”, але зазначили у заяві: “управління цифровою економікою має продовжувати оновлюватися відповідно до наших спільних демократичних цінностей” .

Угода досягнули після того, як Європейський Союз цього місяця наблизився до ухвалення закону про регулювання технології − потенційно першого аналогічного документа у світі.

“Ми хочемо, щоб системи штучного інтелекту були точними, надійними, безпечними та недискримінаційними, незалежно від їхнього походження”, − заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

Лідери G7 згадали про програми генеративного штучного інтелекту, які популяризував додаток ChatGPT. Вони заявили, що їм “потрібно негайно проаналізувати можливості та виклики генеративного штучного інтелекту”.

Глави урядів домовилися створити до кінця року міністерський форум під назвою “Хіросімський процес штучного інтелекту” для обговорення питань, пов’язаних із генеративними інструментами ШІ, такими як права інтелектуальної власності та дезінформація.

Саміт відбувся після зустрічі міністрів цифрових технологій Великої сімки минулого місяця, на якій країни – США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія та Канада – заявили, що їм слід схвалити регулювання штучного інтелекту на основі ризиків.

Нагадаємо, чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT став доступним в Україні у лютому.

У березні понад 1000 технічних лідерів та дослідників, включно з Ілоном Маском, закликали лабораторії зі створення штучного інтелекту пригальмувати з розробкою найбільш просунутих систем.

Того ж місяця ChatGPT через занепокоєння обробкою персональних даних своїх громадян заблокувала Італія. Трохи пізніше стало відомо, що програму також можуть тимчасово заблокувати у Німеччині.

Натомість Укрзалізниця почала використовувати ChatGPT для обробки звернень пасажирів. 16 травня стартував безкоштовний курс Мінцифри та Google про штучний інтелект – "Основи АІ".