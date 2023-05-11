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Укрзалізниця почала використовувати ChatGPT для обробки звернень пасажирів

Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення за 21 тематикою.

Укрзалізниця почала використовувати ChatGPT для обробки звернень пасажирів
Ілюстративне фото
Фото: Державний університет телекомунікацій

Укрзалізниця аналізує звернення пасажирів за допомогою чат-боту зі штучним інтелектом ChatGPT.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

"Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них - текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну - тепер цю роботу виконує ChatGPT", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою - від якості обслуговування до запізнень. Після цього розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами.

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"Таке застосування ChatGPT дозволяє нам пришвидшити роботу з аналізу зворотного звʼязку та визначати найбільш проблемні ділянки - і, відповідно, оперативніше реагувати. Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків", - наголосили в пресслужбі.

В УЗ нагадали, що  побажання чи пропозиції з будь-якого приводу можна надіслати не тільки через застосунок, а також через чат-бот Укрзалізниці у Viber, Telegram, Facebook Messenger чи Apple Messages, електронну пошту чи QR-коди, розміщені на вокзалах та в поїздах. Також можна зателефонувати оператору о 0 800 503 111.

Нагадаємо, штучний інтелект ChatGPT став доступним в Україні в лютому цього року.

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