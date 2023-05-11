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Окупанти створили маневрені групи Росгвардії для боротьби з партизанським рухом, - ЦНС

Наразі окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення окупованих територій. 

Окупанти створили маневрені групи Росгвардії для боротьби з партизанським рухом, - ЦНС
Фото: РБК

Окупанти створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. 

“У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у “окупаційну поліцію”, але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з росії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для так званого забезпечення адміністративно-поліцейського режиму РФ на ТОТ сходу України залучаються маневрені групи зі складу підрозділів спеціального призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ. 

В їх основні завдання входить:

  • Контроль визначеної території;
  • Протидія ЗС України (так званим ДРГ);
  • Протидія представникам руху спротиву;
  • Взаємодія з підрозділами ЗС РФ та органами окупаційної адміністрації;
  • Збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.

Нагадаємо, триває примусова евакуація дітей із Запорізької області в Росію. За останні три доби окупанти вивезли близько 300 місцевих жителів.

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