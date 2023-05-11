Окупанти створили маневрені групи Росгвардії для боротьби з партизанським рухом, - ЦНС

Окупанти створили маневрені групи Росгвардії, щоб боротися з партизанським рухом на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
“У зв’язку з тим, що окупанти не спроможні придушити проукраїнські настрої більшості населення ТОТ півдня України, їм доводиться посилювати поліцейський режим на цих територіях. Кремль не здатен знайти необхідну кількість колаборантів у “окупаційну поліцію”, але страх перед партизанським рухом змушує присилати більше силовиків з росії”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що для так званого забезпечення адміністративно-поліцейського режиму РФ на ТОТ сходу України залучаються маневрені групи зі складу підрозділів спеціального призначення федеральної служби військ національної гвардії РФ.
В їх основні завдання входить:
- Контроль визначеної території;
- Протидія ЗС України (так званим ДРГ);
- Протидія представникам руху спротиву;
- Взаємодія з підрозділами ЗС РФ та органами окупаційної адміністрації;
- Збір оперативної інформації на місцях для подальшого аналізу.
Нагадаємо, триває примусова евакуація дітей із Запорізької області в Росію. За останні три доби окупанти вивезли близько 300 місцевих жителів.