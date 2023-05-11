Командування приховує інформацію про втрати ЗСУ, але всі цифри фіксуються, – президент

"Є інформація, якою ми не ділимось”.

Рішення не ділитись інформацією про втрати Збройних сил було ухвалене разом з військовими. Однак всі цифри фіксуються, оскільки кожна людина важлива.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у інтерв’ю BBC.

"Є інформація, якою ми не ділимось. Це наше спільне рішення всіх військових. У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, є на жаль, поранені. Нам не все одно, скільки людей поранено і скільки людей загинуло. Ми розуміємо кількість полонених", – сказав Зеленський.

Він додав, командування розуміє втрати власної армії у війні, водночас й надалі буде слідувати рішенню приховувати цю інформацію від громадськості.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2022 року головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний повідомив про загибель близько 9 тисяч українських військових з початку широкомасштабного російського вторгнення.

У листопаді президент Володимир Зеленський говорив, що втрати росіян у війні проти України перевищують втрати української армії приблизно в 10 разів.