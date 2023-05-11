Україна отримала для контрнаступу зброї на понад $30 млрд, але для успіху цього може бути недостатньо, – Bloomberg

Журналісти зазначили, що також важливим є рівень навчання українських військових.

Для контрнаступу Україна отримала озброєння на більш ніж 30 млрд доларів. Постачання техніки для цієї цілі почались в грудні, і її вартість уже перевищила річні витрати на зброю будь-якого члена НАТО, окрім США. Однак питання полягає в тому, чи достатньо цього, пише Bloomberg.

На думку журналістів, критично важливим для контрнаступу буде успіх навчальних програм НАТО, за якими вчили українців, а також неочікувані дії та "загальнозбройний" підхід.

Щоб досягти успіху, Україні потрібно буде провести складну так звану загальновійськову операцію без переваги в повітрі. Це те, для чого небагато військових у світі мають необхідну підготовку.

Силам захисту буде потрібно координувати піхоту, бронетехінку, саперів та протиповітряну оборону, аби максимально посилити вплив понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої отриманої з грудня зброї.

Українські командири неодноразово закликали збільшити кількість озброєнь, включно з протиповітряною обороною та ракетами великої дальності.

Військові аналітики вважають, що успіх України залежатиме від факторів, які виходять далеко за межі озброєння і включають також навчання, розвідувальні дані та вміння протистояти російській авіації, яка переважає українську.

Якщо в ході контрнаступу Київ досягне лише незначних здобутків, це може призвести до глухого кута та посилення тиску на українців, аби вони відмовилися від звільнення окупованих територій.

Повітряні сили України неодноразово наголошували, що для початку контрнаступу Україні треба здобути перевагу в авіації. Поки що жодна країна не погодилась надати українцям сучасні багатоцільові літаки. ЗСУ отримали лише декілька радянських винищувачів від країн східної Європи.

У середині квітня речник Повітряних сил Юрій Ігнат говорив, що надані союзниками України літаки МіГ посилять спроможності бригад тактичної авіації, яких в Україні є три. Завдяки ним можна відновити парк винищувачів, додати певну кількість озброєння. Це посилить спроможності для виконання завдань. Але для перемоги, переваги України в повітрі, потрібні сучасніші винищувачі.

Україна отримала літаки радянського періоду МіГ від Польщі та Словаччини. Польща також одержала дозвіл від ФРН на передачу МіГ-29s часів Східної Німеччини.