Вночі та зранку ворог 9 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Всього зафіксовано 40 вибухів. Зокрема, постраждали магазин, аграрний ліцей та ферма.

Вночі та зранку 11 травня ворог девʼять разів обстріляв прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено три авіаудари БпЛА. Внаслідок ударів зруйновано житлову будівлю, пошкоджено магазин та аграрний ліцей. Також росіяни били з мінометів – чотири вибухи.

Білопільська громада: був мінометний обстріл (три вибухи) та обстріл з артилерії – (16 вибухів).

Юнаківська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (вісім вибухів). Відбулося влучання по фермі.

Нагадаємо, наразі тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку, ЗСУ за минулу добу відбили 39 ворожих атак на Донеччині. Ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.