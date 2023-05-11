На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
Країни НАТО можуть повернути виробництво з Китаю до Європи, – Мірча Джоане
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
3-я штурмова бригада ЗСУ розгромила підрозділи 72-ої бригади росіян у Бахмуті, – Білецький
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
Історичне примирення Японії з Південною Кореєю
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Котоспасіння. Як вивозять із зони бойових дій у безпечне місце котів, собак, а іноді також качок, курей, кіз, шиншил і папужок
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
​Путін на параді сидів разом із ветеранами КДБ та НКВС, які не воювали під час Другої світової, – ЗМІ
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі та зранку ворог 9 разів обстріляв прикордоння Сумщини

Всього зафіксовано 40 вибухів. Зокрема, постраждали магазин, аграрний ліцей та ферма.

Вночі та зранку ворог 9 разів обстріляв прикордоння Сумщини
Фото: змі окупантів

Вночі та зранку 11 травня ворог девʼять разів обстріляв прикордоння Сумщини.

Про це повідомляє Сумська ОВА. 

Хотінська громада: мінометний обстріл (6 вибухів).

Зноб-Новгородська громада: здійснено три авіаудари БпЛА. Внаслідок ударів зруйновано житлову будівлю, пошкоджено магазин та аграрний ліцей. Також росіяни били з мінометів – чотири вибухи.

Білопільська громада: був мінометний обстріл (три вибухи) та обстріл з артилерії – (16 вибухів).

Юнаківська громада: ворог здійснив мінометний обстріл (вісім вибухів). Відбулося влучання по фермі.

Нагадаємо, наразі тривають важкі бої за Бахмут і Мар’їнку, ЗСУ за минулу добу відбили 39 ворожих атак на Донеччині. Ворог продовжує наступ на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies