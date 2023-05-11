Він особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам.

Українські прокурори повідомили про підозру заступнику начальника управління “Росгвардії” Ростовської області, полковнику поліції РФ в організації катівні під час окупації Херсона.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

“Сьогодні прокурори Херсонської обласної прокуратури повідомили про підозру заступнику начальника управління «росгвардії» ростовської області, полковнику поліції рф, який організував катівню під час окупації Херсона. Він особисто віддавав накази застосовувати насильство до сотень незаконно затриманих цивільних. Також про підозру повідомлено трьом його поплічникам”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у захопленому приміщенні ізолятора тимчасового тримання з березня по жовтень 2022 р. утримували та піддавали тортурам людей. Загалом, за даними слідства, понад двісті осіб. Сто шістдесят з них звернулися до органів правопорядку. Робота зі встановлення інших потерпілих триває.

Це були переважно проукраїнські активісти, волонтери, ветерани, родичі правоохоронців. Декого тримали годинами, інших – місяцями. У жахливих антисанітарних умовах. Били та катували, обмежували в їжі та воді, відмовляли у наданні медичної допомоги. Щодо щонайменше 17 чоловіків застосовували тортури статевих органів електрострумом.

Прокуратура зазначає, що, як за часів НКВС, з людей "вибивали" зізнання в тому, чого вони не робили. Намагалися змусити до співпраці з окупаційною "владою". Звинувачували у зв’язках з рухом опору та вимагали інформацію про Сили оборони України. Вже відомо, що щонайменше трьох бранців було закатовано до смерті. Шістьох – примусово вивезено на тимчасово окуповані території.

Також повідомляється, що цей випадок, на жаль, є непоодиноким. Лише на Херсонщині виявлено 11 катівень та 13 місць несвободи. Перевіряється інформація щодо незаконного утримання майже 1000 людей.

Всім чотирьом повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, нещодавно СБУ ідентифікувала трьох зрадників, які створили катівню під час окупації Миколаївщини. Вони викрадали місцевих жителів та застосовували до них численні тортури. Зокрема, викрадали колишніх військовослужбовців ЗСУ.

Також нещодавно поліцейські виявили на Донеччині нові поховання вбитих росіянами цивільних та військових. Загалом на деокупованих територіях поліцейські Донеччини виявили 385 тіл.