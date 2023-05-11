Поліцейські виявили на Донеччині нові поховання вбитих росіянами цивільних та військових

В Богородичному Донецької області знайшли поховання трьох цивільних жителів. Крім того, у Лимані знайшли поховання вбитих росіянами цивільних та військових.

Про це повідомила пресслужба МВС.

“У селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів”, - повідомили в МВС.

Крім того, у Лимані ексгумували тіла ще трьох цивільних чоловіків. Також у Лимані на міському кладовищі було знайдено братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ. Розпочалася кропітка робота з ідентифікації кожного з них.

МВС зазначає, що на деокупованих територіях поліцейські Донеччини виявили 385 тіл, з них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено.

Наразі триває робота з ідентифікації загиблих, вже ідентифіковано 282 особи.

Як повідомлялося на початку березня, Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години.

А у жовтні минулого року повідомлялось, що поліція завершила слідчі дії на кладовищі в Лимані. Тут після деокупації виявили два масових поховання, у яких знайшли тіла 146 убитих росіянами українців.