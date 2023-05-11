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Поліцейські виявили на Донеччині нові поховання вбитих росіянами цивільних та військових

Загалом на деокупованих територіях поліцейські Донеччини виявили 385 тіл.

Поліцейські виявили на Донеччині нові поховання вбитих росіянами цивільних та військових
Фото: Пресслужба МВС

В Богородичному Донецької області знайшли поховання трьох цивільних жителів. Крім того, у Лимані знайшли поховання вбитих росіянами цивільних та військових. 

Про це повідомила пресслужба МВС.

“У селі Богородичне, що майже повністю зруйновано російськими військами, провели ексгумацію двох літніх жінок і чоловіка. Цивільні мешканці були поховані в одному з дворів”, - повідомили в МВС.

Крім того, у Лимані ексгумували тіла ще трьох цивільних чоловіків. Також у Лимані на міському кладовищі було знайдено братську могилу із загиблими військовослужбовцями ЗСУ. Розпочалася кропітка робота з ідентифікації кожного з них.

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МВС зазначає, що на деокупованих територіях поліцейські Донеччини виявили 385 тіл, з них 309 – цивільні. Серед жертв російської агресії - 174 чоловіки, 117 жінок, 6 дітей, стать ще 12 осіб не встановлено.

Наразі триває робота з ідентифікації загиблих, вже ідентифіковано 282 особи.

Як повідомлялося на початку березня, Україна вперше почала використовувати у воєнний час мобільні лабораторії для ідентифікації загиблих, які здатні обробляти зразки ДНК за півтори години.

А у жовтні минулого року повідомлялось, що поліція завершила слідчі дії на кладовищі в Лимані. Тут після деокупації виявили два масових поховання, у яких знайшли тіла 146 убитих росіянами українців.

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