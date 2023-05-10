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Латвія та Канада з наступного тижня спільно навчатимуть українських військових

Канадці та латвійці навчатимуть українських молодших офіцерів.

Латвія та Канада з наступного тижня спільно навчатимуть українських військових
Фото: Олександр Павлюк

Починаючи з 15 травня цього року Канада і Латвія спільно навчатимуть українських офіцерів на латвійській землі.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони Канади.

“Спільно розроблена Канадськими збройними силами (CAF) і Латвійськими національними збройними силами, ця програма дозволить членам CAF і Латвійських національних збройних сил проводити вкрай необхідну підготовку молодших офіцерів для Збройних Сил України (ЗСУ) в рамках операції UNIFIER”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що це навчання є доповненням до інших поточних розгортань CAF в рамках операції UNIFIER на підтримку України.

Зокрема, наразі близько 80 членів CAF дислокуються до Польщі в рамках операції UNIFIER. Серед них приблизно 45 бойових саперів, приблизно 25 військовослужбовців CAF тренують екіпажі танків ЗСУ на танках Leopard 2, а близько 10 військовослужбовців CAF інструктують навичкам, необхідним для порятунку життів у бойових ситуаціях.

Крім того, приблизно 170 членів CAF направлено до Великобританії, де вони навчають бійців ЗСУ індивідуальним навичкам, необхідним для ведення бойових дій на передовій, зокрема поводженню зі зброєю, першій медичній допомозі на полі бою, польовим навичкам, тактиці патрулювання та праву збройних конфліктів .

Нагадаємо, інструктори Норвезької національної гвардії навчатимуть сто військовослужбовців Збройних Сил України військовій медицині, вогневій підготовці та командному лідерству.

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