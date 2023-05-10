Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
Реструктуризація зовнішнього державного боргу: необхідні параметри та наслідки
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
Велика ротація американських генералів. Хто прийде на заміну Міллі
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Польщі змінили назви Калінінграда та Калінінградської області РФ
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На березі Київського водосховища знайшли тіло російського пілота
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
На передовій загинув співробітник Офісу президента Олексій Титаренко
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
Україна 9 травня відзначатиме День Європи
ГоловнаСвіт

Франція розслідує вбивство журналіста AFP Армана Сольдіна

Розслідуванням займатиметься слідчий підрозділ, який спеціалізується на злочинах проти людяності та злочинах на ґрунті ненависті.

Франція розслідує вбивство журналіста AFP Армана Сольдіна
Фото: AFP

Французька антитерористична прокуратура почала розслідування воєнного злочину у зв'язку зі смертю журналіста AFP Армана Сольдіна, який загинув в Україні, передає France24.

Прокуратура заявила, що розслідуванням займатиметься слідчий підрозділ, який спеціалізується на злочинах проти людяності та злочинах на ґрунті ненависті. Слідчі намагатимуться встановити точні обставини смерті Сольдіна.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, журналіст загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області. Він із колегами потрапили під обстріл "Граду", перебуваючи з українськими військовими.

Нещодавно журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно отримав поранення під час обстрілу росіянами Херсону. Український фіксер Богдан Бітік, котрий супроводжував Зуніно, загинув.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies