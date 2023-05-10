Франція розслідує вбивство журналіста AFP Армана Сольдіна

Розслідуванням займатиметься слідчий підрозділ, який спеціалізується на злочинах проти людяності та злочинах на ґрунті ненависті.

Французька антитерористична прокуратура почала розслідування воєнного злочину у зв'язку зі смертю журналіста AFP Армана Сольдіна, який загинув в Україні, передає France24.

Прокуратура заявила, що розслідуванням займатиметься слідчий підрозділ, який спеціалізується на злочинах проти людяності та злочинах на ґрунті ненависті. Слідчі намагатимуться встановити точні обставини смерті Сольдіна.

Нагадаємо, журналіст загинув від ракетного обстрілу поблизу Часового Яру у Донецькій області. Він із колегами потрапили під обстріл "Граду", перебуваючи з українськими військовими.

Нещодавно журналіст італійського видання La Repubblica Коррадо Зуніно отримав поранення під час обстрілу росіянами Херсону. Український фіксер Богдан Бітік, котрий супроводжував Зуніно, загинув.