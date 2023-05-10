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У червні Молдова надішле до Брюсселя другий звіт про єврореформи

В уряді країни наголошують на прогресі в галузі юстиції, деолігархізації, зміцненні демократії.

У червні Молдова надішле до Брюсселя другий звіт про єврореформи
Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску
Фото: EPA/UPG

У червні Молдова надішле до Брюсселя другий звіт про свій прогрес у реформах для інтеграції у Євросоюз

Про це повідомив міністр закордонних справ та європейської інтеграції Ніку Попеску на засіданні уряду 10 травня, пише Newsmaker.

“Ми підтримуємо зв'язок із Європейською комісією. У червні надамо новий звіт про процес реформ. Кілька днів тому ми надали інформацію про виконання рекомендації Єврокомісії, наголосили на прогресі в галузі юстиції, деолігархізації, зміцненні демократії”, − заявив Попеску.

23 червня 2022 року Україна та Молдова набули статусу кандидатів на вступ до ЄС. 

21 квітня Європарламент ухвалив резолюцію з вимогою до кінця 2023 року розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС після того, як країна виконає для цього всі умови. В ухваленій резолюції депутати просять європейські інститути збільшити фінансову та технічну допомогу Молдові для реалізації реформ, підтримки населення та боротьби з дезінформацією. Також Європарламент закликав до повної лібералізації торгівлі між Молдовою та Євросоюзом та поступової інтеграції країни у єдиний ринок ЄС.

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Нагадаємо, Рада Європи прийняла нову структуру санкцій, яка надає Європейському Союзу можливість накладати санкції проти осіб, відповідальних за підрив або загрозу суверенітету та незалежності Молдови. Також це стосується тих, хто становить загрозу демократії Молдови, верховенству права, стабільності чи безпеці.

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