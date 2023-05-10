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Росія зосереджена на кількості ракетних ударів по Україні, а не на їхній ефективності, - ISW

В ISW пояснили мету останніх майже щоденних ракетних ударів ворога.

Росія зосереджена на кількості ракетних ударів по Україні, а не на їхній ефективності, - ISW
Збита російська ракета
Фото: ПК "Центр"

Після невдалої кампанії проти критичної інфраструктури Росія наразі більше зосереджена на підтримці регулярних ракетних ударів по Україні, ніж на фактичній їх ефективності.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики вважають, що таким чином Росія намагається стримувати український контрнаступ. Однак, це не є суттєвим фактором впливу на дії Сил оборони.

"Російські війська намагаються завдавати майже щоденні серії ракетних ударів, щоб показати це як стримування потенційних майбутніх контрнаступальних операцій України. Однак, зниження ефективності ударів, ймовірно, не суттєво стримує дії України", - йдеться у звіті.

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Як відомо, російські війська в ніч з 8 на 9 травня завдали чергового ракетного удару по Україні. Українські військові повідомили, що сили ППО збили вісім крилатих ракет "Калібр" і 15 із 17 Х-101 та Х-555. Генштаб ЗСУ також повідомив про влучання п’яти ракет С-300 по містах Куп’янськ, Слов’янськ, Краматорськ і Костянтинівка.

Міністерство оборони РФ вкотре заявило, що російські війська нібито завдали удару по "українських пунктах тимчасової дислокації і складах боєприпасів", і "успішно" вразили всі цілі. При чому, вражаючі цивільні будинки та інфраструктура, росіяни продовжують заявляти, що б'ють нібито по військових об'єктах.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня російська армія випустила проти українців 25 крилатих ракет. Сершу, близько 22 години, вісім ракет "Калібр" спрямували з Чорного моря на східні регіони. Всі вісім були знищені силами і засобами ППО "Схід". Ближче до 4 ранку росіяни запустили ще 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".

Одніє з цілей ворога знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань не булол. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському. На думку начальника КМВА Сергія Попка, це був максимально щільний напад. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО столиці.

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