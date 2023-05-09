Переговори щодо "зернової угоди" відбудуться 10-11 травня в Стамбулі

Також сторони обговорять план евакуації турецьких торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах через війну.

Двосторонні та багатосторонні зустрічі з Україною, ООН і Росією щодо роботи "зернового коридору" відбудуться 10-11 травня в Стамбулі.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву Міноборони Туреччини.

"На переговорах буде обговорено продовження "зернової угоди" з метою забезпечення швидкої, безпечної та ефективної роботи "зернового коридору", життєво важливого для світового продовольчого постачання та безпеки і запобігання шкоди країнам, які її потребують, шляхом забезпечення стабільності цін на продовольство", - йдеться в повідомленні.

Також сторони обговорять питання складання докладного і безпечного плану евакуації турецьких торговельних суден та їхніх екіпажів, які застрягли в українських портах через війну.

Нагадаємо, що Чорноморська зернова ініціатива зі створення коридору для вивезення зерна з трьох українських портів - "Чорноморська", "Одеси" та "Південного" - була укладена 22 липня 2022 року в Стамбулі за участю ООН, України, Туреччини та РФ на 120 днів. Її продовжували двічі, востаннє - 18 березня.

Україна заявляє, що ініціативу продовжено на 120 днів, а Росія - що лише на 60 і блокує перевірки українських суден.

Заблокованим у портах України залишається 51 судно із 670 тис. тонн різних вантажів, зокрема зернових, і приблизно 230 членами екіпажу, повідомляла раніше агентству "Інтерфакс-Україна" Адміністрація морських портів України. Водночас у портах Миколаївського регіону заблоковано 30 суден, з яких вісім із понад 165 тис. тонн агропродукції.

5 травня відбулася чергова серія переговорів про продовження дії "зернової ініціативи", але вона зайшла в глухий кут.