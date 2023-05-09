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Ізраїль атакував сектор Гази, вбито трьох командирів “Ісламського джихаду”

Разом з ними загинуло ще 10 членів родин бойовиків.

Ізраїль атакував сектор Гази, вбито трьох командирів “Ісламського джихаду”
Фото: EPA

Сьогодні Повітряні сили оборони Ізраїлю завдали серію ударів по об'єктах у секторі Гази, що контролюється рухом ХАМАС. Унаслідок було вбито трьох польових командирів угруповання “Ісламський джихад”. 

Про це пише BBC.

Згідно з інформацією палестинської сторони, разом із ними загинули ще 10 членів їхніх сімей.

Ізраїль заявив, що розпочав операцію проти бойовиків, які становлять безпосередню загрозу для його громадян та безпеки країни. “Ісламський джихад” заприсягся помститися, і очікується, що бойовики з Гази атакують Ізраїль ракетами у відповідь.

Палестинське міністерство охорони здоров'я повідомило, що серед загиблих були шість жінок та четверо дітей. Ще 20 людей отримали поранення.

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“Ісламський джихад” − найбільше угропування бойовиків у Газі після ХАМАСу. Воно є відповідальним за численні ракетні обстріли Ізраїлю в останні роки.

Операція ізраїльської армії пройшла менше ніж через тиждень після того, як “Ісламський джихад” оголосив за посередництва Єгипту про перемир'я в Газі − після нового спалаху насильства. Бойовики Гази та Ізраїлю обмінялися ракетними ударами після того, як в ізраїльській в'язниці помер підозрюваний у тероризмі Гадер (Кадер) Аднан, який оголосив голодування після чергового арешту та відмовлявся від медичної допомоги.

Нагадаємо, минулого тижня угруповання “Ісламський джихад” і рух ХАМАС випустили із сектора Гази по Ізраїлю понад 100 ракет, більшість із них − у ніч із вівторка на середу.

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