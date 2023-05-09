Лідери Вірменії та Азербайджану зустрінуться 14 травня у Брюсселі

Євросоюз продовжує свої зусилля щодо сприяння стабільності на Південному Кавказі та нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Зазначається, що лідери Вірменії та Азербайджану домовилися знову зібратися 14 травня 2023 року на тристоронню зустріч за участі президента Ради ЄС Шарля Мішеля у Брюсселі.

“Їхні обговорення також супроводжуватиметься зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцем на полях майбутнього саміту Європейського політичного співтовариства в Кишиневі 1 червня 2023 року”, - повідомили у пресслужбі.

Шарль Мішель висловив намір запросити лідерів Вірменії, Азербайджану, Франції та Німеччини зустрітися ще раз на полях наступного саміту EPC у Гранаді в жовтні 2023 року.

Нагадаємо, в Азербайджані заявили про встановлення прикордонного пункту пропуску на кордоні з Вірменією на в'їзді на Лачинську дорогу. Ця дорога сполучає Вірменію і Нагірний Карабах. У відповідь в Нагірному Карабаху звинуватили Азербайджан у порушенні Тристоронньої заяви від 2020 року.