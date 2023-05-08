Європа сповільнила обсяг закупівель природного газу в очікуванні падіння цін, − Bloomberg

Європа сповільнила обсяг закупівель природного газу проти аналогічних періодів попередніх років попри нещодавнє падіння цін, роблячи ставку на подальше падіння.

Про це пише Bloomberg.

Впевненість у тому, що ціни продовжуватимуть падати, змушує багатьох покупців почекати зі заповненням запасів.

Зменшення споживання палива означає, що глобальні постачання наразі покривають європейський попит, навіть із скороченням російських потоків. Але виробники та трейдери газу попереджають, що криза ще не закінчилася, і запізніле та невизначене відновлення споживання може порушити крихкий ринковий баланс.

Є очікування, що ціни можуть впасти до 10 євро за мегават-годину – це на понад 70% нижче за поточний рівень, але навіть у цьому разі низькі ціни не протримаються довго.

Однак експерти не мають сумнівів, що Європа все одно відновить свої газові запаси на рівні цілей Європейського Союзу. Запаси вже зараз переповнені і наступна зима має минути без проблем, переконані вони.

Нагадаємо, Росія шукає можливості різко збільшити експорт морем величезної кількості природного газу, який вона колись надсилала в Європу по трубопроводу. РФ хоче потроїти експорт зрідженого природного газу до кінця десятиліття.