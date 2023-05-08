​У МЗС Китаю прокоментували можливість санкцій ЄС проти компаній, які допомагають Росії

Речник МЗС назвав санкції "хибним шляхом" і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.

Китайське міністерство закордонних справ заявило, що Пекін негативно дивиться на можливість санкцій Європейського Союзу щодо китайських компаній, які співпрацюють з військово-промисловим комплексом Росії.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що речник МЗС Ван Веньбінь назвав санкції "хибним шляхом" і сказав, що Китай вдався б до відповідних кроків для захисту своїх інтересів.

Раніше Fiainacial Times повідомило про наміри Брюсселя запровадити санкції щодо принаймні семи китайських компаній, зокрема - продавців електроніки. Reuters зауважує, що у тому списку є принаймні одна китайська компанія, яка вже перебуває під станціями США.

В ЄС офіційно не підтвердили повідомлення, але раніше західні представники заявляли про необхідність покарання тих компаній і урядів, які діють всупереч санкціям.

Тим часом нещодавно призначений китайський міністр закордонних справ Китаю Цін Ган розпочинає європейський візит. Він відвідає Німеччину, Францію та Норвегію. Перед від'їздом мінастр зустрівся з послом США у Пекіні Ніколасом Бернсом і заявив про "потребу стабілізації" китайсько-американських відносин.

Нагадаємо, Китай заявляє, що не підтримує російську війну проти України, але Пекін не засудив РФ за вторгнення і китайські представники не закликають до виведення російських військ з української території.

Китайський керівник Сі Цзіньпінь у березні відвідав Москву і заявив про готовність якнайширшої співпраці Китаю з Росією.