В. о. прем'єра Словаччини просить про відставку

Виконувач обов'язків прем'єра Словаччини Едуард Гегер звернувся до президентки Зузани Чапутової з проханням про відставку.

Про це він заявив під час пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Перед цим він запропонував президенту ще дві альтернативи. Перша полягає в тому, що президент призначить на вакантні міністерські посади своїх кандидатів. Друга – уряд більше не очолюватиме Гегер, але нинішні люди залишаться у відомствах, які забезпечують реалізацію Плану відновлення, сферу правосуддя чи допомогу Україні. Жодна з альтернатив не була прийнята главою держави.

"Саме тому я вирішив просити про відкликання повноважень", – заявив Гегер.

Уряд Гегера був створений 1 квітня 2021 року, коли його призначила президент Зузана Чапутова. Через місяць, а саме 4 травня, він також отримав довіру Національної ради. Гегер замінив на цій посаді Ігоря Матовича, який був змушений піти у відставку через тиск з боку партнерів по коаліції. Матович перейшов на посаду міністра фінансів.

15 грудня 2022 року парламент висловив недовіру уряду Гегера. Згодом президентка поклала на нього виконання функцій прем'єр-міністра, але через голосування в парламенті уряд втратив частину своїх повноважень.

Нинішня криза почалася 4 травня, коли міністр сільського господарства Самуель Влчан вирішив подати у відставку. Причиною стала субсидія, яку його сімейний бізнес отримав від Міністерства навколишнього середовища. На це звернула увагу опозиція. Влчан вирішив зберегти субсидію і піти з посади.

Наступного дня міністр закордонних справ Растіслав Качер також оголосив про закінчення своїх повноважень. Це означало, що чотири місця в уряді залишилися без міністра і без можливості повноцінної заміни.

Наступні вибори у Словаччині відбудуться наприкінці вересня.

Нинішня влада Словаччини постачала Україні боєприпаси, радянські винищувачі, машини піхоти і системи С300. Словаччина також підтримувала санкції ЄС проти Росії.

Нагадаємо, що колишній премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що припинить постачання зброї в Україну, гальмуватиме санкції проти Росії та ветуватиме вступ України до НАТО. Він може повернутися до влади після виборів цього року.