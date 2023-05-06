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У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16

Інцидент трапився під час навчань біля великої військової бази США.

У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16
Фото ілюстративне
Фото: defense.gov

У Південній Кореї розбився американський винищувач F-16, повідомляє CNN.

Інцидент трапився під час навчань біля великої військової бази Осан США у Південній Кореї, повідомили американські військові.

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Літак, приписаний до 8-го винищувального авіаполку, у суботу "розбився в сільськогосподарському районі неподалік авіабази Осан близько 9:45 ранку" за місцевим часом, йдеться у заяві ВПС США у Південній Кореї.

За словами військових, пілот катапультувався, його доставили до найближчого медичного закладу. За інформацією військових, внаслідок інциденту жителі не постраждали.

На гасіння пожежі направили місцеву пожежну службу, повідомив губернатор провінції Кьонгідо.

Триває розслідування. 

Нагадаємо, у лютому Японія, Південна Корея та США провели спільні морські навчання у відповідь на запуск ракет КНДР.

Тим часом Південна Корея інвестує $1,7 млрд на розробку нової балістичної ракети.

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