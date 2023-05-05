Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні, - президентка Молдови Санду

Росіяни не зупинилися б на кордоні з Молдовою у разі поразки України. Молдова сьогодні в безпеці лише завдяки Україні.

Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю Financial Times.

Санду розповіла, що в перші тижні після 24 лютого 2022 року, коли загроза Молдові ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців.

Президентка додала, що в разі нападу РФ вона не залишила б Молдову. Втім, керівництво країни було готово допомогти якомога більшій кількості громадян Молдови перейти в безпечне місце, яким є Румунія.

"Вони (росіяни, - ред.) хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – зазначила Мая Санду.

Нагадаємо, депутати Європарламенту 19 квітня ухвалили резолюцію, в якій йдеться, зокрема, про те, що переговори з Молдовою щодо вступу в ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.