Подарунок від рептилоїда, знаки та коди: нонфікшн книжки цього сезону
Подарунок від рептилоїда, знаки та коди: нонфікшн книжки цього сезону
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
ГУР склало "портрет" середньостатистичного російського окупанта
ГУР склало "портрет" середньостатистичного російського окупанта
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
​В МЗС України відреагували на заклик Катара врегулювати російсько-українську “кризу” мирним шляхом
​В МЗС України відреагували на заклик Катара врегулювати російсько-українську “кризу” мирним шляхом
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Над Києвом збили безпілотник, - КМВА (оновлено)
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Членство в НАТО, зброя, репарації, відновлення. Чим завершився саміт Зеленського з лідерами Північної Європи
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
Бізнесмен зі Львова в обхід санкцій постачав до РФ “Роллс-Ройси” та “Майбахи”
ГоловнаСвіт

Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні, - президентка Молдови Санду

Керівництво країни було готово допомогти громадянам Молдови переїхати до Румунії.

Сьогодні ми в безпеці лише завдяки Україні, - президентка Молдови Санду
Фото: EPA

Росіяни не зупинилися б на кордоні з Молдовою у разі поразки України. Молдова сьогодні в безпеці лише завдяки Україні.

Про це розповіла президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю Financial Times.

Санду розповіла, що в перші тижні після 24 лютого 2022 року, коли загроза Молдові ще існувала, країна зосередилась на прийняті біженців.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Президентка додала, що в разі нападу РФ вона не залишила б Молдову. Втім, керівництво країни було готово допомогти якомога більшій кількості громадян Молдови перейти в безпечне місце, яким є Румунія.

"Вони (росіяни, - ред.) хочуть повернути старі часи. А ми цього не хочемо. Молдова була частиною буферної зони протягом 30 років, і для нас це означало бідність, корупцію, погане управління, еміграцію. Ми хочемо бути частиною демократичного світу", – зазначила Мая Санду.

Нагадаємо, депутати Європарламенту 19 квітня ухвалили резолюцію, в якій йдеться, зокрема, про те, що переговори з Молдовою щодо вступу в ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies