Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини

Сьогодні, 5 травня, росіяни обстріляли населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської та Великописарівської громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад, було зафіксовано 33 вибухи.
Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли ракетами з вертольоту, внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.
Юнаківську, Новослобідську, Есманську, Великописарівську та Шалигинську громади росіяни обстріляли з мінометів.
Нагадаємо, російські окупанти накрили вогнем Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Під обстріл потрапили промислові підприємства.