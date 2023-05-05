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Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини

Цього дня Сумську область обстріляли з мінометів та ракетами з вертольоту.

Російські окупанти обстріляли 6 громад Сумщини
Ілюстративне фото
Фото: Телеграм-канал Дмитра Живицького

Сьогодні, 5 травня, росіяни обстріляли населені пункти Зноб-Новгородської, Есманської, Шалигинської, Новослобідської, Юнаківської та Великописарівської громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних громад, було зафіксовано 33 вибухи. 

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Зноб-Новгородську громаду росіяни обстріляли ракетами з вертольоту, внаслідок авіаудару пошкоджено приватні житлові будинки.

Юнаківську, Новослобідську, Есманську, Великописарівську та Шалигинську громади росіяни обстріляли з мінометів.

Нагадаємо, російські окупанти накрили вогнем Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Під обстріл потрапили промислові підприємства.

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