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Під час евакуації з Бахмута вдалося врятувати чотирьох людей, одна жінка загинула, - поліція

До безпечного місця доставлено чотирьох чоловіків, які жили в цьому укритті не менше місяця.

Під час евакуації з Бахмута вдалося врятувати чотирьох людей, одна жінка загинула, - поліція
Фото: Скріншот з відео

Російські окупанти обстріляли екіпажі, які евакуювали з передової у Бахмуті Донецької області цивільних мешканців. Одна жінка була вбита.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Евакуаційні екіпажі вивезли із зоні активних боїв у Бахмуті мирних мешканців, які ховалися у підвалі і перебували на межі виснаження, оскільки у них закінчувалася їжа. 

“Громадян забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо”, - повідомили в поліції, і зазначили, що отримали інформацію про групу з близько 20 цивільних.

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Під час евакуації росіяни накрили екіпажі вогнем, літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали. 

“До безпечного місця доставлено чотирьох чоловіків, які жили в цьому укритті не менше місяця. Їхні родини були евакуйовані раніше. Практично у всіх зруйновано житло. Люди харчувалися із запасів, схудли. Наразі військова адміністрація забезпечує їм всю необхідну допомогу. Що до загиблої жінки - буде визначено локацію, де син зможе її поховати”, - розповів голова поліції Донецької області.

Після евакуації врятованих розмістили у шелтері, нагодували, на них чекає повне медичне обстеження та психологічна допомога.

Нагадаємо, раніше за один день з Красногорівки Донецької області евакуювали п’ятьох дітей з батьками.

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