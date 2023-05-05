До безпечного місця доставлено чотирьох чоловіків, які жили в цьому укритті не менше місяця.

Російські окупанти обстріляли екіпажі, які евакуювали з передової у Бахмуті Донецької області цивільних мешканців. Одна жінка була вбита.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Евакуаційні екіпажі вивезли із зоні активних боїв у Бахмуті мирних мешканців, які ховалися у підвалі і перебували на межі виснаження, оскільки у них закінчувалася їжа.

“Громадян забирали військові на спецтранспорті та в обумовленій локації передавали їх поліцейським. З лінії бойових дій людей вивозили окремими групами. Евакуювати вдалося тільки 5 осіб, які на той час перебували в укритті, місцезнаходження інших невідомо”, - повідомили в поліції, і зазначили, що отримали інформацію про групу з близько 20 цивільних.

Під час евакуації росіяни накрили екіпажі вогнем, літню жінку вбило на очах у сина, решта людей не постраждали.

“До безпечного місця доставлено чотирьох чоловіків, які жили в цьому укритті не менше місяця. Їхні родини були евакуйовані раніше. Практично у всіх зруйновано житло. Люди харчувалися із запасів, схудли. Наразі військова адміністрація забезпечує їм всю необхідну допомогу. Що до загиблої жінки - буде визначено локацію, де син зможе її поховати”, - розповів голова поліції Донецької області.

Після евакуації врятованих розмістили у шелтері, нагодували, на них чекає повне медичне обстеження та психологічна допомога.

Нагадаємо, раніше за один день з Красногорівки Донецької області евакуювали п’ятьох дітей з батьками.