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Росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, - Лукашук

Дніпропетровщину обстрілювали з важкої артилерії та РСЗВ. 

Росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, - Лукашук
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

Сьогодні, 5 травня, окупаційні війська росіян тричі завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зокрема, з важкої артилерії та РСЗВ обстрілювали Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь. 

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Внаслідок обстрілів люди не постраждали, але є пошкодження приватного будинку та господарської споруди. 

Нагадаємо, російські окупанти накрили вогнем Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Під обстріл потрапили промислові підприємства.

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