Росіяни тричі обстріляли Нікопольщину, - Лукашук

Дніпропетровщину обстрілювали з важкої артилерії та РСЗВ.

Сьогодні, 5 травня, окупаційні війська росіян тричі завдавали ударів по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Зокрема, з важкої артилерії та РСЗВ обстрілювали Марганецьку, Червоногригорівську громади та сам Нікополь.

Внаслідок обстрілів люди не постраждали, але є пошкодження приватного будинку та господарської споруди.

Нагадаємо, російські окупанти накрили вогнем Слов’янськ і Краматорськ на Донеччині. Під обстріл потрапили промислові підприємства.