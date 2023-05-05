Відновлення пошкодженої російським обстрілом багатоповерхівки в Українці почнеться 6 травня, - КОВА

Всього через падіння уламків ракети в будинку були зруйновані дві квартири.

Завтра, 6 травня, в Українці Київської області має початись відновлення багатоповерхового будинку, який минулого тижня був пошкоджений повітряною атакою росіян.

Про це повідомила пресслужба Київської ОВА.

“Сертифіковані спеціалісти впродовж тижня обстежили пошкоджену будівлю та розробили пакет проєктно-кошторисної документації (звіт, креслення, дефектний акт, кошторис). Документ переданий органам місцевого самоврядування для проведення подальших робіт”, – повідомив голова КОВА Руслан Кравченко.

Заплановано демонтаж і відновлення зруйнованих конструкцій стіни та перемички, демонтаж і монтаж вікон, відновлення фасадів і ремонт підлоги.

Попередньо піротехніки перевірили обʼєкт, а майданчик перед будинком очистили від уламків. Також демонтували фасад, а місця пошкоджень у квартирах зашили стружковими блоками, у низці квартир пошкодженого будинку та багатоповерхівки поруч замінили склопакети та віконні рами.

Всього через падіння уламків були зруйновані дві квартири.

Нагадаємо, 28 квітня у Київській області, в Українці, під час масованої російської атаки уламки ракети впали на будинок. Поранено дівчинку та дорослого.