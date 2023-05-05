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Росіяни хочуть "переселити" майже 70 тисяч українців із окупованих територій Запорізької області

Окупаційна адміністрація оприлюднила перелік населених пунктів, звідки вивозитимуть людей.

Росіяни хочуть "переселити" майже 70 тисяч українців із окупованих територій Запорізької області
Фото ілюстративне
Фото: скрин відео

Майже 70 тисяч українців, які мешкають на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, росіяни хочуть "переселити" углиб регіону, повідомляють ЗМІ країни-агресора.

Окупаційна влада розпорядилася відселяти насамперед дітей із батьками, хворих, літніх людей, осіб з інвалідністю та пацієнтів медзакладів. 

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У переліку - 18 населених пунктів Запорізької області, серед яких, зокрема, - Тимошівка, Смирнівка, Тарасівка, Орлянське, Молочанськ, Куйбишеве, Пришиб, Токмак, Мала Білозерка, Василівка, Велика Білозерка, Дніпрорудне, Михайлівка, Кам'янка-Дніпровська, Енергодар, Пологи, Кінські Роздори і Розівка.

Нагадаємо, війська РФ посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, у населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацький загарбники заборонили в'їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

Співробітники ФСБ на тимчасово окупованих територіях виходять в людні місця в цивільній формі. Таким чином вони намагаються виявити членів українського підпілля.

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