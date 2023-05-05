Поліція Берліна заборонила російські та українські прапори на 8 і 9 травня, посол України назвав цей крок "недалекоглядним"

"Німці не мають проблем із українським прапором, який означає мир і свободу", - зауважив Макеєв.

Поліція Берліна заборонила вивішування російських та українських прапорів навколо радянських меморіалів у Трептові, Тіргартені та Шенхольцер-Хайде упродовж 8-9 травня, передає Spiegel.

З метою забезпечення "гідної пам'яті загиблим воїнам колишньої радянської армії" також заборонили виконання маршових та військових пісень навколо трьох меморіалів, повідомили у поліції. Крім цього, правоохоронні органи заборонили "викрикувати вигуки, які з огляду на поточну ситуацію підходять для схвалення, прославлення війни в Україні".

На це рішення відреагував посол України в Німеччині Олексій Макеєв.

У твітері дипломат назвав заборону "дуже недалекоглядною та необґрунтованою".

"Німці не мають проблем із українським прапором, який означає мир і свободу", - зауважив Макеєв.

Він закликав поліцію Берліна переглянути своє рішення.

Verbot der🇺🇦Fahnen ist sehr kurzsichtig und unbegründet. Deutsche haben kein Problem mit 🇺🇦Fahne, die für Frieden & Freiheit steht. Deswegen rufe ich die @polizeiberlin auf, die Entscheidung zu revidieren und schließe mich dem Appell der #AllianzUkrainischerOrganisation an ⬇️ pic.twitter.com/gdVUEv6Ki0 — Oleksii MAKEIEV 🇺🇦 (@Makeiev) May 5, 2023

Нагадаємо, торік поліція федеральної землі Берлін у Німеччині, заборонила активістам використання прапорів України та іншої української символіки під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку.