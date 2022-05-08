​Кулеба засудив рішення Берліна заборонити українську символіку на акціях 8-9 травня

Поліція Берліна також заборонила використання прапорів Росії, СРСР, «ЛНР» і «ДНР», демонстрацію літер V і Z та георгіївських стрічок.

Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку на акціях 8-9 травня.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Глибоко невірно ставитися до них однаково з російською символікою. Відібрати український прапор у мирних протестувальників – це напад на всіх, хто зараз із цим прапором у руках захищає Європу та Німеччину від російської агресії», – зазначив він.

Раніше поліція федеральної землі Берлін у Німеччині, заборонила активістам використання прапорів України та іншої української символіки під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня.

Поліція Берліна також заборонила використання прапорів Росії, СРСР, незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», демонстрацію літер V і Z, георгіївських стрічок та інших символів, які означають підтримку російської агресії проти України.