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​Кулеба засудив рішення Берліна заборонити українську символіку на акціях 8-9 травня

Поліція Берліна також заборонила використання прапорів Росії, СРСР, «ЛНР» і «ДНР», демонстрацію літер V і Z та георгіївських стрічок.

​Кулеба засудив рішення Берліна заборонити українську символіку на акціях 8-9 травня
Акція на підтримку України у Берліні
Фото: EPA/UPG

Берлін зробив помилку, заборонивши українську символіку на акціях 8-9 травня.

Про це написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Глибоко невірно ставитися до них однаково з російською символікою. Відібрати український прапор у мирних протестувальників – це напад на всіх, хто зараз із цим прапором у руках захищає Європу та Німеччину від російської агресії», – зазначив він. 

Раніше поліція федеральної землі Берлін у Німеччині, заборонила активістам використання прапорів України та іншої української символіки під час пам’ятних заходів 8 і 9 травня.

Поліція Берліна також заборонила використання прапорів Росії, СРСР, незаконних збройних угруповань «ЛНР» і «ДНР», демонстрацію літер V і Z, георгіївських стрічок та інших символів, які означають підтримку російської агресії проти України.

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