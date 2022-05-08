США повертають своїх дипломатів до посольства в Києві

Сьогодні, 8 травня, Сполучені Штати повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Дипустанова має відкритися після більш ніж тримісячної евакуації до Польщі. Про це повідомляє репортер The Wall Street Journal Вів'єн Салама.

U.S. officials arrive at the embassy in Kyiv for the first time since they were evacuated in February. pic.twitter.com/O53xy6T2UY — Vivian Salama (@vmsalama) May 8, 2022

"Представники США прибувають до посольства у Києві вперше після евакуації у лютому", - підписала вона поширене відео.

Водночас, як передає Європравда, в посольстві заявили про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів. У поширеному установою пресрелізі зазначено, що повернення приурочено до дня перемоги над нацизмом.

Нагадаємо, на початку травня американські дипломати відновили роботу в Україні, але залишалися у Львові.

Найближчим часом президент США Джо Байден повинен призначити посла в Україні. Ним стане Бріджит Брінк, яка до цього очолювала дипломатичне представництво в Словаччині.