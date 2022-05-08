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США повертають своїх дипломатів до посольства в Києві

Повернення приурочено до дня перемоги над нацизмом.

США повертають своїх дипломатів до посольства в Києві
Фото: visaglobal.com.ua

Сьогодні, 8 травня, Сполучені Штати повернули своїх дипломатів до посольства в Києві. Дипустанова має відкритися після більш ніж тримісячної евакуації до Польщі. Про це повідомляє репортер The Wall Street Journal Вів'єн Салама.

"Представники США прибувають до посольства у Києві вперше після евакуації у лютому", - підписала вона поширене відео.

Водночас, як передає Європравда, в посольстві заявили про повернення до Києва тимчасової повіреної Крістіни Квін та інших американських дипломатів. У поширеному установою пресрелізі зазначено, що повернення приурочено до дня перемоги над нацизмом.

Нагадаємо, на початку травня американські дипломати відновили роботу в Україні, але залишалися у Львові. 

Найближчим часом президент США Джо Байден повинен призначити посла в Україні. Ним стане Бріджит Брінк, яка до цього очолювала дипломатичне представництво в Словаччині.

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