До Києва прибула очільниця Бундестагу Бербель Бас

Голова Бундестагу ФРН Бербель Бас 8 травня прибула з візитом до Києва.

Світлину з потяга Укрзалізниці із пані Бас опублікував очільник протоколу Бундестагу Енріко Брісса в Twitter.

"Сьогодні, 8 травня, вона вшанує памʼять усіх жертв Другої світової війни та націонал-соціалістичної тиранії і проведе політичні перемовини", – зазначив він.

Цього місяця Україну також відвідував лідер німецької партії ХДС Фрідріх Мерц. Він був у Києві та Ірпені і мав переговори з президентом Володимиром Зеленським і мером столиці Віталієм Кличком.

Після цього Зеленський спілкувався телефоном із президентом ФРН Франком-Вольтером Штайнмаєром. За інформацією німецьких ЗМІ, Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва у квітні, але президент Володимир Зеленський нібито не запросив його. Серед причин назвали тісні зв’язки німецького політика з Росією в минулому.

Президент України своєю чергою заявив, що не отримував звернення Штайнмаєра про візит. А канцлер Шольц назвав рішення Києва образливим. При цьому він відкинув звинувачення в тому, що Німеччина не поспішає з військовою допомогою Україні.