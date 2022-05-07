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КНДР випустила з підводного човна балістичну ракету

Запуск відбувся в районі Сінпо, де розташована база підводних човних. 

КНДР випустила з підводного човна балістичну ракету
Фото: EPA/UPG

Північна Корея 7 травня запустила балістичну ракету. Це відбулося за три дні до інавгурації обраного президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, який обіцяв зайняти жорстку позицію щодо КНДР. Південнокорейські військові стверджують, що КНДР застосувала балістичну ракету малої дальності, ймовірно – з підводного човна, пише Reuters.

Запуск пройшов біля східного узбережжя КНДР у районі Сінпо, де розташовані підводні човни та обладнання для випробувальних стрільб із них. 

Міноборони Японії також підтвердило, що снаряд може бути балістичною ракетою. Японське суспільне телебачення з посиланням на джерела заявило, що снаряд упав поза межами виключної економічної зони Японії.

Минулий запуск балістичної ракети з боку КНДР відбувся в середу. Пхеньян пообіцяв розвивати свої ядерні сили "максимально швидко". 

За оцінками США, КНДР уже в травні готується провести випробування на своєму ядерному полігоні Пунгері. Якщо це відбудеться, ядерні випробування стануть першими з 2017 року і сьомими загалом. 

У березні Кім Чен Ин особисто керував випробуваннями найбільшої в історії Північної Кореї міжконтинентальної балістичної ракети. Цим він продемонстрував, що його країна готова до "тривалої конфронтації" зі Сполученими Штатами. 

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