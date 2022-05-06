​Пентагон закупить для України безпілотники Switchblade на $17,8 млн, - CNN

Також Україна отримає високоточну зброю, пристрої зв'язку та бойове медичне обладнання.

Міністерство оборони США укладе контракт на $17,8 млн на виробництво та відправку безпілотників Switchblade в Україну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заступника міністра оборони Вільяма А. ЛаПлента.

Він зазначив, що ці безпілотники будуть закуплені в рамках додаткового фінансування Ініціативи сприяння безпеці України, прийнятого Конгресом США у середині березня. За словами ЛаПлента, загальне фінансування проєкту склало $300 млн, а на даний момент Міноборони виділило $136,8 млн із цієї суми.

Загалом на цю суму будуть відправлені Україні безпілотні авіаційні системи Puma, високоточну зброю, пристрої зв'язку, бойове медичне обладнання та витратні матеріали, біноклі в рамках восьми різних контрактів.

ЛаПлент додав, що Пентагон також використовує фінансування в розмірі $1,45 мільярда, схвалене Конгресом США в доповненні до допомоги Україні, підписаному в середині березня, для заміни американських запасів Javelin і Stinger, а також ключових компонентів для цієї зброї.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна отримала від США вже 80% обіцяних гаубиць M777.