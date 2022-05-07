Великобританія надішле Україні ще 287 мобільних генераторів

Їх використовуватимуть для лікарень та укриттів.

Уряд Великобританії оголосив про намір надіслати Україні ще 287 мобільних генераторів на додачу до 569, які були передані раніше.

Нового обладнання вистачить для живлення понад 8000 будівель, пише The Guardian.

Генератори будуть використовувати для лікарень, укриттів та інших життєво необхідних служб в умовах війни.

Окрім цього, британський уряд помʼякшив правила підтримки закордонних викопних видів палива, щоб збільшити постачання енергетики в Україну.

Генераторами забезпечують місцеві військово-цивільні адміністрації. Мешканці населених пунктів із перебитим електропостачанням, зокрема на Луганщині, можуть звертатися до своїх ВЦА, щоб зарядити мобільні телефони.